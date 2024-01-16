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İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip çıktı! 12 milyon euro...

İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip çıktı! 12 milyon euro... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'e Lyon'un 12 milyon euroluk paket bir teklifle talip olduğu öğrenildi.