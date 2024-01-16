İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip çıktı! 12 milyon euro...
ensonhaber.com

Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz bir teklif geldi.

İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isteyen Lyon, sarı-lacivertlilere 12 milyon euroluk paket bir teklif sundu.

Gelen teklif sonrası takımdan ayrılmaya sıcak bakan İsmail Yüksek, kararı Fenerbahçe yönetimine bıraktı.

8+4 milyon euroluk teklif

Lyon'un yaptığı teklifte 8 milyon euronun nakit, 4 milyon euronun ise bonuslar içerdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin düşünmek için süre istediği kaydedilirken, teklifin az bulunduğu da gelen haberler arasında.

24 yaşındaki futbolcu, 28 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemesinin yanı sıra performansıyla Avrupa takımlarının daha da ilgisini çekeceğe benziyor.