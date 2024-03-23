İsmail Yüksek'e Premier Lig'den talip var Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, İngiltere'den gelen bir teklif İsmail Yüksek'in geleceğini belirsiz hale getirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verirken, önümüzdeki sezon için kadro planlamalarına yoğunlaşıyor.

Sarı-lacivertli kulüpte transferde hareketlilik yaşanırken, mevcut oyunculara gelen teklifler de dikkatle değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek'e İngiltere'den bir talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Aston Villa, yaz transfer döneminde İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün ve İsmail Yüksek'in de bu transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

9 milyon euro artı bonus teklifi

Milli futbolcunun adı daha önce de transfer dedikodularıyla anılmıştı. Ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'un yoğun ilgisiyle karşılaşmış ancak o dönemde transfer gerçekleşmemişti.

Fransız ekibinin 9 milyon euro ve bonuslarla Fenerbahçe'ye teklif sunduğu ancak Fred'in sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği belirtilmişti.

Fenerbahçe camiası, İsmail Yüksek'in geleceği hakkında merakla beklerken, transfer dedikoduları takipçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Özellikle İngiltere'nin dev kulüplerinden biri olan Aston Villa'nın bu transferi gerçekleştirebilmesi halinde, Türk futbolu adına önemli bir adım olacak gibi görünüyor.