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    İspanyol basını: Alexis Sanchez Galatasaray'a gidebilir

    İspanyol basını: Alexis Sanchez Galatasaray'a gidebilir

    İspanya'nın Fichajes adlı haber sitesinde Inter'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez'in Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 13:00
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 13:15
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    İspanyol basını, Inter'de aradığını bulamayan Alexis Sanchez'in Türkiye'ye gidebileceğini belirtti.

    Fichajes'in haberine göre Inter'de Lukaku ve Martinez'in gölgesinde kalan Alexis Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceği, özellikle Galatasaray'ın bu transferde önde olduğu belirtildi.

    İspanyol basını: Alexis Sanchez Galatasaray a gidebilir #1

    FALCAO VE SNEIJDER GİBİ

    Falcao ve Sneijder örneklerini veren İspanyollar, Sanchez'in de bu iki yıldız gibi kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini kaydetti.

    Haberde ayrıca, Barcelona ve Arsenal'den sonra Manchester United ve Inter'de aradığını bulamayan Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği yazıldı. Öte yandan Galatasaray haberde Osmanlı ekibi olarak ifade edildi.

    İspanyol basını: Alexis Sanchez Galatasaray a gidebilir #2

    İspanyol basını: Alexis Sanchez Galatasaray a gidebilir #3

    ALEXIS SANCHEZ'İN PERFORMANSI

    31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon Inter formasıyla 7 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.

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