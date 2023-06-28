İspanyol basını, Arda Güler'in Sevilla'ya transfer olacağını yazdı Fenerbahçe'deki geleceği merakla beklenen Arda Güler'in kendisini isteyen ekiplerden Sevilla'yı tercih ettiği iddia edildi.

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden bir yandan da kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan isimler de merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan ve Avrupa'nın dev takımlarının ilgisini çekmeyi başaran Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.

Sevilla, Arda'yı ikna etti

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Güler'in yetiştiriciliği ile ünlü olan İspanyol devi Sevilla'ya transfer olmayı seçtiği ifade edildi. Haberde Benfica, Barcelona, Real Madrid gibi ekiplerden çok daha önce Arda ile ilgilenen Sevilla'nın oyuncuyu ikna ettiği iddiası okuyuculara aktarıldı.

Arda Güler'in sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17,5 milyon euronun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde Sevilla'nın maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi.

İspanyol ekibi oyuncu satışı yapacak

Sevilla'nın bu transferi gerçekleştirebilmek için takımın önemli isimlerinden Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimlerin satışının gerekebileceği vurgulandı.

Son olarak haberde Sevilla için Arda Güler hamlesinin geleceğe yönelik büyük beklenti barındırmasının yanında ödenecek ücretler bakımından aynı oranda risk de içerdiği ifade edildi.