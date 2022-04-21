İspanyol basını: Messi evine dönüyor

İspanyol basını Lionel Messi'nin eski yuvasına geri döneceğinin şimdiden belli olduğunu kaleme aldı.

Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi'nin efsaneleştiği kulübü Barcelona'ya dönüş ihtimali sıklıkla dillendirilirken, İspanyol basını Arjantinli yıldızın eski yuvası Katalan devine döneceğinin çok yüksek oranda belli olduğunu açıkladı.

"Her teklifi reddedecek"

Mundo Deportivo'ya göre Messi, PSG'de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elenilen bu sezondan sonra kesinlikle Barcelona'ya dönmeyecek. Fransız ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncunun bu kontratı tamamlamasına kesin gözü ile bakılıyor. PSG yönetimi de özellikle takımın diğer yıldızı Kylian Mbappe'nin sezon sonunda bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmasını bekledikleri için Messi ile ilgili her teklifi maddi durumdan bağımsız olarak reddedeceği yazıldı.

Sıradaki durak: ABD

2023 yazında PSG ile kontratı tamamlanacak olan ve o sırada 36 yaşında olacak olan Messi'nin bir sonraki durağı ise Amerika Birleşik Devletleri olacak. Daha önce verdiği röportajlarda kariyerini ABD'de bitirme isteğinin olduğunu gizlemeyen Arjantinli yıldız, PSG ile olan kontratının bitmesinin ardından MLS'in yolunu tutacak.

Bu sezon sakatlıkların etkisi ile PSG formasını 23 maçta giyebilen Messi, 8 gol atıp 13 de asist yaptı.