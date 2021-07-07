İspanyol basını: Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

Fenerbahçe'de Sead Kolasinac transferinde, Mesut Özil devreye girerek oyuncuyu telefonla aradı.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, başarılı defans oyuncusu Sead Kolasinac için nabız yokluyor.

MESUT ÖZİL DEVREDE

Arsenal'de forma giyen Boşnak futbolcu için Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.

Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolosinac için İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.