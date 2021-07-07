Euro
10.2554
-0.19%
Dolar
8.6751
-0.13%
Altın
502.47
0.1%
Borsa
1.387
0.29%
Bitcoin
299.400
-0.20%
EXEN Coin
27.50
-6.87%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C
    İspanyol basını: Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

    İspanyol basını: Mesut Özil, Kolasinac'ı Fenerbahçe'ye getiriyor

    Fenerbahçe'de Sead Kolasinac transferinde, Mesut Özil devreye girerek oyuncuyu telefonla aradı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarına devam ediyor.

    İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan habere göre sarı lacivertliler, başarılı defans oyuncusu Sead Kolasinac için nabız yokluyor.

    MESUT ÖZİL DEVREDE

    Arsenal'de forma giyen Boşnak futbolcu için Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.

    Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolosinac için İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

    İspanyol basını: Mesut Özil, Kolasinac ı Fenerbahçe ye getiriyor #1

    BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

    Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

    Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    İspanyol basını: Mesut Özil, Kolasinac ı Fenerbahçe ye getiriyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir