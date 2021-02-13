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    İspanyol basını: Mohamed Salah, Real Madrid'le anlaştı

    İspanyollar, bu sezon Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan Liverpool'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın takımdan ayrılacağını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 12:29
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    İspanyol basını: Mohamed Salah, Real Madrid'le anlaştı

    Liverpool, Virgil van Dijk ile başlayan ardından üst üste gelen sakatlar sonrası Premier Lig'de şampiyonluk yarışının da bir hayli gerisinde kalmıştı.

    İngiliz ekibine son darbe ise Mohamed Salah'tan geldi. İspanyol Don Balon'a göre; Mısırlı yıldız, La Liga devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

    YENİ MÜCADELE İÇİN REAL MADRID'E GİDİYOR

    Haberde Salah'ın Real Madrid'de oynamak istediğini hiçbir zaman saklamadığı ve sezon sonu için doğru zamanın geldiğine karar verdiği belirtildi.

    Salah'ın Liverpool'da büyük başarılar elde etmesine rağmen yeni bir mücadele için Real Madrid'e gitmek istediğinin altı çizildi.

    80 MİLYON EURO

    Yeni bir takım oluşturmak isteyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için Liverpool'a 80 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

    İspanyol basını: Mohamed Salah, Real Madrid le anlaştı #1

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