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    İspanyol basını: Sörloth Türkiye'ye gitmek istiyor

    İspanyol basını: Sörloth Türkiye'ye gitmek istiyor

    İspanyollar, Real Sociedad'da bekleneni veremeyen Norveçli golcünün zirvede olduğu Türkiye'ye dönebileceğini ileri sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:13
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    İspanya'da flaş bir Aleksander Sörloth iddiası ortaya atıldı. İspanyollar, Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Norveçli golcünün zirvede olduğu Türkiye'ye dönebileceğini bildirdi.

    Sörloth ile bu sene başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı. Sörloth'un yeni durağı Fenerbahçe mi olacak Trabzonspor mu merak konusu.

    "HAYAL KIRIKLIĞINI İSPANYA'DA DA YAŞADI"

    İspanyol basını, Alexander Sörloth'un, Almanya'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından benzer bir süreci İspanya'da da yaşadığını vurguladı.

    İspanyol basını: Sörloth Türkiye ye gitmek istiyor #1

    27 MAÇTA SADECE 5 GOL

    İspanyol sitesi eldesmarque.com'un haberinde; Norveçli golcünün şu ana kadar İspanya'da 3 kulvarda 27 maçta bin 82 dakika sahada kaldığı ve sadece 5 gol attığı belirtildi.

    İspanyol basını: Sörloth Türkiye ye gitmek istiyor #2

    "SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR"

    Real Sociedad'ın Menajeri Roberto Olabe'nin, Alexander Sörloth'un uyum sorununa dikkat çektiği açıklamalarına da yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Sörloth, kariyerinin en parlak günlerini 37 maçta 25 gol attığı Trabzonspor'da yaşadı. Sociedad'ın 16 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Ancak şu anki görüntü sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini işaret ediyor."

    İspanyol basını: Sörloth Türkiye ye gitmek istiyor #3


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