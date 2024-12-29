İspanyol basınından iddia! Vinicius Junior'dan PSG'ye 1 milyar euroluk imza

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İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Vinicius Junior ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız futbolcunun Real Madrid'den ayrılacağı öne sürüldü.

PSG FORMASI GİYECEK

Mundo Deportivo, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un önümüzdeki 10 yılda PSG forması giyeceğini iddia etti.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

Florentino Perez'den Kylian Mbappe'nin intikamını almak isteyen Fransız devinin, Vinicius ile ön sözleşme imzaladığı belirtildi.

Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards ödül törenine katılan Brezilyalı yıldız, oradan özel uçakla Çin'e gitti ve PSG temsilcileriyle buluştu.

10 YILDA 1 MİLYAR EURO MAAŞ

Vinicius, 10 yıllık bir ön sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldız, PSG'den 10 yılda 1 milyar eurodan fazla maaş alacak.

NEYMAR'IN ETKİSİ VAR

Öte yandan Vinicius'un PSG'ye transfer olması için Neymar'ın büyük rol oynadığı öne sürüldü.

Bununla birlikte Vinicius'un PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

21 MAÇTA 24 GOLE ETKİ ETTİ

24 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e 2018 yılında Flamengo'dan 45 milyon euroya transfer oldu.

Bu sezon 21 maça çıkan Vinicius, 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Haberde bu anlaşmanın hangi tarihten itibaren geçerli olacağıyla ilgili bir bilgi yer almadı.