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    İspanyol devi Real Madrid, Kim Min-Jae'yi istiyor

    Fenerbahçe'den sezon başında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'yi Real Madrid'in, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlandığı bildirildi.
    • 13.12.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:45
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    İspanyol devi Real Madrid, Kim Min-Jae'yi istiyor

    Fenerbahçe'ye 2021'de sadece 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-Jae'nin, 45 milyon euro sözleşme fesih bedeli bulunuyor. Manchester United'ın da radarındaki Kim Min-Jae, Napoli ile 3+2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Napoli, 45 milyon euro fesih şartı belirledi

    Napoli, Güney Koreli oyuncu için 45 milyon euro sözleşme fesih bedeli belirlerken, buna yurt dışındaki kulüpler şartı getirmişti.

    İspanyol devi Real Madrid, Kim Min-Jae yi istiyor #1

    İngilizler, Real Madrid'in istediğini yazdı

    İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Manchester United'ın gündemindeki Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae'yi, Real Madrid de istiyor.

    İspanyol devi, sezon başında 18.050 milyon euro'luk sözleşme fesih bedeliyle Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye imza atan 26 yaşındaki oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine katacak.

    İspanyol devi Real Madrid, Kim Min-Jae yi istiyor #2


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