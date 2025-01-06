Issa Kabore, Werder Bremen’in yolunu tuttu

İHA

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica ile olan kiralık sözleşmesini fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sonlandıran ve bonservisi İngiliz takımı Manchester City’de bulunan 23 yaşındaki Issa Kabore, Alman temsilcisi Werder Bremen’e kiralandı.

Burkina Fasolu futbolcunun adı Süper Lig'den de birçok takımla anılıyordu.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

2020 yılında Manchester City’e transfer olan Kabore, sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica'da kiralık olarak top koşturdu.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Issa Kabore, Burkina Faso Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası ve Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplamda çıktığı 32 maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.