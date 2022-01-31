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    Issa Kallon'dan Konyaspor'a transferinin engellenmesine isyan

    Konyaspor'un transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Sierra Leone'lı Issa Kallon ,teklifin reddedilmesine adeta isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 16:39
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    Issa Kallon'dan Konyaspor'a transferinin engellenmesine isyan

    Konyaspor'un transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Sierra Leone'lı Issa Kallon, teklifi kabul etmeyen kulübü Hollanda 1. Lig ekibi SC Cambuur'a tepki gösterdi.

    Kallon, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını kaçıracağına üzüldüğünü söyledi.

    Issa Kallon dan Konyaspor a transferinin engellenmesine isyan #1

    KONYASPOR'U İSTİYOR

    Issa Kallon açıklamasında, "Transfer için anlaştım ama Cambuur gitmeme izin vermedi. Konyaspor, Şampiyonlar Ligi'nde play-offlara kalmak istiyor ve bana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. Benim gibi onların da hayali var. Beni gelecek sezon belki de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulübe gitme fırsatından mahrum ediyorlar. Bu benim için büyük bir adım olurdu. Burada sezonu tamamlayacağım ve sonra ayrılacağım. Sözleşme yenilemek bir seçenek değil. Elbette Konyaspor'un daha yüksek bir teklif yapmasını umuyorum ama Cambuur'un tavrını düşünürsek bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Benimle yola devam etmek istiyorlar." sözlerine yer verdi.

    26 yaşındaki Issa Kallon, bu sezon Hollanda Ligi'nde 18 maça çıkarken 4 gol atıp 6 asiste imza attı.

    Issa Kallon dan Konyaspor a transferinin engellenmesine isyan #2


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