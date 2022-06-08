Petrol
122.66
1.73%
Euro
18.4423
2.61%
Dolar
17.1305
2.25%
Altın
1.023
2.60%
Borsa
254
-4.07%
Bitcoin
522.073
3.73%
BTXN Coin
11.20
-1.58%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    İstanbul kulüpleri Vargas'ı istiyor

    İstanbul kulüpleri Vargas'ı istiyor

    Süper Lig’in en dikkat çeken isimlerinden Matias Vargas hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. AS gazetesine göre 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir istiyor.
    • 08.06.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi Matias Vargas oldu. Adana Demirspor'un Espanyol'dan kiraladığı Arjantinli yıldız, 35 maçta 5 gol ve 13 asiste imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Kiralık sözleşmesi sona eren ve İspanyol ekibine geri dönen Vargas, transferde çekişmeye yol açacak gibi. AS gazetesine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir istiyor.

    İstanbul kulüpleri Vargas ı istiyor #1

    Bonservisi 5.5 milyon euro

    Espanyol'un Vargas'ın bonservis bedelini 5.5 milyon euro olarak belirlediğini yazan AS haberi okuyucularına, "Vargas Kapalı Çarşı'da" başlığını atarak duyurdu.

    Ivan Molero imzalı haberde, Espanyol'un, Vargas'ı 2019 yılında 10 milyon euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ederken Arjantin kulübüyle sonraki satıştan yüzde 20 pay anlaşması yaptığı belirtildi. Bu durumda 5.5 milyon euroluk bir gelirin 1.1 milyon eurosunun Velez'e verileceği vurgulandı.

    İstanbul kulüpleri Vargas ı istiyor #2

    2024 yılına kadar sözleşmesi var

    Espanyol'un, Arjantin kulübüyle yapılan anlaşmadan dolayı 5.5 milyon euronun altına kesinlikle düşmek istemediği de ifade edildi.

    2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Matias Vargas'ın, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adana Demirspor yönetimi, yıldız futbolcuyu takımda tutmak için büyük uğraş verse de şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

    Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'a: Şaklabanlık yapanlarla olmam - İZLE

    Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'a: Şaklabanlık yapanlarla olmam - HABERİ

    İstanbul kulüpleri Vargas ı istiyor #3

    Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede - HABERİ

    İstanbul kulüpleri Vargas ı istiyor #4

    Wout Weghorst için Fenerbahçe de devrede - HABERİ

    İstanbul kulüpleri Vargas ı istiyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da, hamile eşini öldüren şahsa iyi hal indirimi
    3. Sayfa

    Konya'da, hamile eşini öldüren şahsa iyi hal indirimi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Cumhuriyet savcısının ölümünde, astsubay 2,5 yıl hapise çarptırıldı
    3. Sayfa

    Cumhuriyet savcısının ölümünde, astsubay 2,5 yıl hapise çarptırıldı

    Görüş Bildir