İstanbul kulüpleri Vargas'ı istiyor

Süper Lig’in en dikkat çeken isimlerinden Matias Vargas hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. AS gazetesine göre 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir istiyor.

Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden birisi Matias Vargas oldu. Adana Demirspor'un Espanyol'dan kiraladığı Arjantinli yıldız, 35 maçta 5 gol ve 13 asiste imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kiralık sözleşmesi sona eren ve İspanyol ekibine geri dönen Vargas, transferde çekişmeye yol açacak gibi. AS gazetesine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir istiyor.

Bonservisi 5.5 milyon euro

Espanyol'un Vargas'ın bonservis bedelini 5.5 milyon euro olarak belirlediğini yazan AS haberi okuyucularına, "Vargas Kapalı Çarşı'da" başlığını atarak duyurdu.

Ivan Molero imzalı haberde, Espanyol'un, Vargas'ı 2019 yılında 10 milyon euro karşılığında Velez Sarsfield'tan transfer ederken Arjantin kulübüyle sonraki satıştan yüzde 20 pay anlaşması yaptığı belirtildi. Bu durumda 5.5 milyon euroluk bir gelirin 1.1 milyon eurosunun Velez'e verileceği vurgulandı.

2024 yılına kadar sözleşmesi var

Espanyol'un, Arjantin kulübüyle yapılan anlaşmadan dolayı 5.5 milyon euronun altına kesinlikle düşmek istemediği de ifade edildi.

2 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Matias Vargas'ın, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Adana Demirspor yönetimi, yıldız futbolcuyu takımda tutmak için büyük uğraş verse de şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

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