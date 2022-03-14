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    İstanbul'a gelen Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri

    Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun'dan transfer açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 21:04
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    İstanbul'a gelen Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri

    İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun transfer söylentilerine cevap verdi.

    Adı Beşiktaş ile anılan milli golcü, sezon sonu için bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

    "SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİZ"

    Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    İstanbul a gelen Cenk Tosun dan Beşiktaş sözleri #1


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