İstanbulspor, Mendy Mamadou ile sözleşme imzaladı Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mendy Mamadou'nun transfer edildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi İstanbulspor, bir imza daha attırdı.

Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul ekibi, Mendy Mamadou'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Mendy Mamadou." ifadeleri kullanıldı.

3 yıllık anlaşma yapıldı

İstanbulspor'la 3 yıllık anlaşma sağlayan Senegalli hücum oyuncusu, geçen sezon Karadağ ekiplerinden OFK Petrovac'ta forma giymiş ve görev aldığı 32 maçta 10 gol kaydetmişti.