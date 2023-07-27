İstanbulspor, Racine Coly’i kadrosuna kattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstanbulspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, sol bek bölgesine takviyede bulundu.
Fatih Tekke yönetimindeki İstanbul ekibi, son olarak Portekiz 1. Ligi temsilcisi Estoril forması giyen 27 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Racine Coly’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
"İstanbulspor ailesine hoş geldin Racine Coly"
Sarı-siyahlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Racine Coly" ifadeleri kullanıldı.