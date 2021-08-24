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    İtalya'dan Beşiktaş için Alan Empereur iddiası

    Calcio Mercato; Beşiktaş'ın, Hellas Verona forması giyen Alan Empereur'a talip olduğunu yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 10:59
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    İtalya'dan Beşiktaş için Alan Empereur iddiası

    Kiralık sözleşmesi sona eren Francisco Montero'nun Atletico Madrid'e geri dönmesiyle birlikte stoper açığı oluşan siyah-beyazlılar için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

    Diego Godin görüşmelerinden birtürlü sonuç alamayan Beşiktaş için Calcio Mercato adlı internet sitesi, Hellas Verona'dan Alan Empereur'a talip olduğunu yazdı.

    ANTALYASPOR DA İLGİLENİYOR

    Brezilyalı futbolcuyla yakından ilgilenen bir diğer Süper Lig ekibininse Antalyaspor olduğu iddia edildi. Geçen sezonu ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, 14 maçta görev yaparken gol ya da asist üretememişti.

    İtalya dan Beşiktaş için Alan Empereur iddiası #1

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