İtalya'dan Gedson Fernandes ve Lucas Torreira'ya teklif Galatasaraylı Lucas Torreira ve Beşiktaşlı Gedson Fernandes, performanslarıyla bu sezon taraftarlarını sevindirirken, İtalyan devi Lazio iki futbolcu için de devreye girdi.

İtalya ekipleri transferde gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yeni sezonda orta sahada tamamen değişikliğe gitmeyi planlayan Lazio, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Benfica'dan yüzde 50'si 6 milyon euroya transfer edilen Gedson'dan siyah-beyazlılar'ın beklentisi oldukça yüksek. Beşiktaş yönetimi, 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. İtalya ekibi ise Portekizli orta saha için 15 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda. "Torreira'yı satmayın" Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Torreira konusunda da girişimler devam ediyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı orta sahayı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim ile yaptığı toplantıda Torreira'nın satılmamasını istedi. Başarılı oyuncu da takımından ayrılmak istemiyor. İtalya ekibi iki oyuncu için ısrarını sürdürüyor.