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    İtalyan basını: Al Nassr, Mauro Icardi için devrede

    Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyada dikkatleri çeken Al Nassr, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, için de girişimlere başladı.
    • 31.12.2022 - 15:56
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    İtalyan basını: Al Nassr, Mauro Icardi için devrede

    Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 15 maçın ardından elde ettiği 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşanıyor.

    Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Icardi için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

    Al Nassr kadrosuna katma peşinde

    İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile de ilgileniyor.

    Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin transferde ciddi olduğu ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılabileceği yazıldı. Al Nassr'ın kadrosunda daha önce ligimizde forma giymiş Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo gibi tanınmış isimler bulunuyor.

    İtalyan basını: Al Nassr, Mauro Icardi için devrede #1

    4 gol ve 3 asist yaptı

    29 yaşındaki Icardi, Galatasaray formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 6 maça çıkarken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

    İtalyan basını: Al Nassr, Mauro Icardi için devrede #2


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