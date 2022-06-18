İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray'la anlaştı

Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, İtalyan basınının iddiasına göre yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktör belli olduktan sonra transferde daha da gaza basacak olan sarı-kırmızılılar yeni golcüsünü buldu.

Seriebnews'da yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı.

Adana Demirspor'la 4 milyon euroluk anlaşma

Haberde, sarı-kırmızılıların bu transferi 4 milyon euro karşılığında bitirdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı aktarıldı.

33 maçta 19 gol 6 asist

Mario Balotelli, bu sezon 33 maçta 19 gol 6 asistle ile oynadı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan golcünün 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Oyuncuya Serie A ve La Liga'dan da talipler olduğu öğrenildi.

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