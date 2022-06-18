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- İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray'la anlaştı
İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray'la anlaştı
Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, İtalyan basınının iddiasına göre yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
- 18.06.2022 - 16:17
- Güncelleme : 18.06.2022 - 16:25
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarına başladı.
Teknik direktör belli olduktan sonra transferde daha da gaza basacak olan sarı-kırmızılılar yeni golcüsünü buldu.
Seriebnews'da yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı.
Adana Demirspor'la 4 milyon euroluk anlaşma
Haberde, sarı-kırmızılıların bu transferi 4 milyon euro karşılığında bitirdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı aktarıldı.
33 maçta 19 gol 6 asist
Mario Balotelli, bu sezon 33 maçta 19 gol 6 asistle ile oynadı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan golcünün 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
Oyuncuya Serie A ve La Liga'dan da talipler olduğu öğrenildi.
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