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    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray'la anlaştı

    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray'la anlaştı

    Adana Demirspor'un yıldız forveti Mario Balotelli, İtalyan basınının iddiasına göre yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
    • 18.06.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:25
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    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarına başladı.

    Teknik direktör belli olduktan sonra transferde daha da gaza basacak olan sarı-kırmızılılar yeni golcüsünü buldu.

    Seriebnews'da yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı.

    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray la anlaştı #1

    Adana Demirspor'la 4 milyon euroluk anlaşma

    Haberde, sarı-kırmızılıların bu transferi 4 milyon euro karşılığında bitirdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı aktarıldı.

    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray la anlaştı #2

    33 maçta 19 gol 6 asist

    Mario Balotelli, bu sezon 33 maçta 19 gol 6 asistle ile oynadı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan golcünün 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

    Oyuncuya Serie A ve La Liga'dan da talipler olduğu öğrenildi.

    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray la anlaştı #3

    İtalyan basını: Balotelli, Galatasaray la anlaştı #4

    Mario Balotelli'den Fenerbahçelileri kızdıracak söz / Haberi için tıklayınİtalyan basını: Balotelli, Galatasaray la anlaştı #5


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