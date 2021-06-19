İtalyan basını: Cengiz'e Almanya'dan 3 talip

Sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'e 3 Alman takımının talip olduğu yazıldı.

Geçtiğimiz sezon milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma'dan bir yıılığına Leicester City'e kiralanmıştı.

İstenilen performansı gösteremeyen Ünder takımı Roma'ya geri döndü.

Roma'nın sözleşmeli oyuncusu olan Ünder'e 3 Alman takımının talip olduğu yazıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt, Cengiz Ünder'i renklerine bağlamak için girişimlerde bulundu.

Bazı aracıların Cengiz'in transferi için görüşmeler yaptığı, AS Roma'nın Cengiz Ünder'i satma fikrine pek sıcak yanaşmadığı bildirildi.

15 MİLYON EURO

Roma'nın Cengiz'in olası satışı durumunda 15 milyon euroluk bonservis talep ettiğini yazan İtalyanlar, henüz resmi bir teklifin olmadığını da yer verdi.

Yeni takım tercihinde hata yapmak istemeyen Cengiz Ünder, yeni hocası Jose Mourinho'nun da görüşünü aldıktan sonra bir seçim yapacak.

BU AY İÇERİSİNDE KARAR VERECEK

Almanya seçeneğine soğuk bakmayan Cengiz'in kararını bu ay içerisinde vereceği bildirildi.

AS Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde 88 maçta 17 gol ve 12 asistle oynadı.