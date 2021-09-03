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    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor

    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor

    İtalyanların haberine göre Fatih Karagümrük, yıldız futbolcu Frank Ribery için devrede.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 09:01
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    Fatih Karagümrük, İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Frank Ribery için devrede.

    KARAGÜMRÜK'E ÖNERİLDİ

    Teknik direktör Farioli'nin de Frank Ribery'yi istediği ve Fatih Karagümrük'ün bu sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için iyi bir kadro kurmak istediği kaydedildi.

    Önceki haftalarda Milan ve Sampdoria takımlarına önerilen Frank Ribery, Fiorentina'dan ayrıldıldıktan sonra İtalyan basınına verdiği röportajda Fiorentina yönetimine kırgın olduğunu söylemişti.

    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor #1

    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor #2

    GALATASARAY'DA OYNADI

    1 Ocak 2005 tarihinde Galatasaray'a transfer olan Frank Ribery gösterdiği performansla kısa sürede taraftarı mest etmişti. Ancak Fransız futbolcu alacaklarını zamanında alamadığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmıştı.

    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor #3

     

    30 MAÇ 2 GOL 7 ASİST

    Öte yandan 38 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fiorentina formasıyla 30 maçta 2 gol 7 asistlik perormans sergilemişti. Ribery, Bayern Münih'le geçirdiği 12 senede dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olmuştu.

    İtalyan basını: Fatih Karagümrük, Ribery ile görüşüyor #4

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