İtalyan basını: Galatasaray, Kolarov ve Vidal'i istiyor

Galatasaray, Inter'de seneye takımda kalıp kalmayacakları belirsiz olan Vidal ve Kolarov için devrede. Sarı-kırmızılılar sezon sonu iki isim için de şartları zorlayacak.

Inter'de önümüzdeki sezon takımdaki durumları belirsiz olan Vidal ve Kolarov için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, bu sezon şampiyonluğa koşan Inter önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı için kadroda bir takım revizyonlara gidecek. Kolarov ve Vidal'in takımda kalıp kalmayacakları ise belirsiz.





GALATASARAY DEVREDE

Bu sezon Inter formasıyla ligde sadece 7 maçta forma giyen Kolarov'un önümüzdeki sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vidal'in ise durumu teknik heyetin kararına göre kesinlik kazanacak. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray kulübü devrede.

Sarı-kırmızılılar iki futbolcunun durumuna göre transferi bitirmek için taraflarla iletişime geçecek.