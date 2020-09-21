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- İtalyan basını: Galatasaray, Sami Khedira ile ilgileniyor
İtalyan basını: Galatasaray, Sami Khedira ile ilgileniyor
İtalyan basınında, orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sami Khedira'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 16:57
İlk 2 haftada 6 puan alarak yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, transfer gündeminde ilginç bir isim öne çıktı.
İtalyan basınının haberine göre; Juventus'un tecrübeli orta sahası Sami Khedira, Galatasaray'a transfer olabilir.
Sarı-kırmızılılar orta saha transferi adına birçok opsiyon üzerinde çalışmalarına devam ederken, Khedira'nın da ayrılma durumu yakından takip ediliyor.
Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Alman oyuncunun, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Khedira'nın İtalyan devi ile olan anlaşması sezon sonunda bitecek.
SAKATLIK GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Futboluyla göz dolduran Alman futbolcunun sakatlık geçmişi ise dikkat çekiyor. Son 2 sezonda 47 maç kaçıran Khedira, İtalyan basınında da sıkça eleştiriliyordu.