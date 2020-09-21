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İtalyan basını: Galatasaray, Sami Khedira ile ilgileniyor

İtalyan basını: Galatasaray, Sami Khedira ile ilgileniyor

İtalyan basınında, orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sami Khedira'nın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.