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    İtalyan basını: Merih Atalanta'ya gidiyor

    İtalyan basını: Merih Atalanta'ya gidiyor

    Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinin çok yakın olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 18:35
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 18:45
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    İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Atalanta'ya transferinde sona gelindi.

    İtalyan basını, Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun 50 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Tottenham'a transfer olacağını duyurdu.

    Atalanta'nın Cristian Romero'nun yerini Merih Demiral ile dolduracağı ortaya çıktı.

    İtalyan basını: Merih Atalanta ya gidiyor #1

    SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

    İtalyan basını, Atalanta'nın 23 yaşındaki milli futbolcumuzu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağını belirtti. Taraftarlar arasında prensip anlaşmasının yapıldığı ifade edildi.

    Tottenham'ın Cristian Romero transferini açıklamasının ardından, Atalanta'nın da Merih Demiral'ın imzasını duyuracağı vurgulandı.

    İtalyan basını: Merih Atalanta ya gidiyor #2

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