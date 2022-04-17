İtalyan basını: Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Süper Lig'e döneceğini iddia etti.

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, La Liga'da forma giyen Vedat Muriqi'in yeni adresinin Türkiye olacağını iddia etti.

Serie A ekibi Lazio'da bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Vedat Muriqi, ara transfer ve tescil döneminde Real Mallorca'ya kiralandı. La Liga ekibi, 27 yaşındaki santrafor için 500 bin euro kiralama ücreti ödedi.

2021-2022 sezonunun ilk yarısını Lazio'da geçiren Vedat Muriqi, Serie A ekibinde 15 maçta oynadı. Kosovalı forvet bu maçlarda gol atma başarısı göstermedi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Vedat Muriqi, La Liga ekibinde oynadığı 11 maçta ise 3 gol ve 1 asist üretti.

Piyasa değeri 6 milyon euro

Lazio'nun Fenerbahçe'ye rekor bir bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kosovalı'nın sözleşmesi 2025'te sona erecek. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Futbola ülkesinde Liria'da başlayan Vedat Muriqi daha sonra sırasıyla Teuta, Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio formaları giydi. Serie A temsilcisi, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 19 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödedi.

“Süper Lig’e dönecek”

İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından La Gazetta Dello Sport, Vedat Muriqi'in sezon sonunda Süper Lig'e döneceğini iddia etti. 27 yaşındaki Kosovalı için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

La Gazetta Dello Sport'un haberinde; "Vedat Muriqi, Türkiye'ye geri dönecek. Hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadeleri yer aldı. Real Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi, sezon sonunda Lazio'ya geri dönecek.