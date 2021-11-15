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- İtalyan basını: Vedat Muriç'i Galatasaray istiyor
İtalyan basını: Vedat Muriç'i Galatasaray istiyor
İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; Vedat Muriç'e Türkiye'den Fenerbahçe dışında, Galatasaray da talip oldu.
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 12:55
- Güncelleme : 15.11.2021 - 13:04
Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan ve beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriç, gözden çıkarıldı.
Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan spor sitesi Tuttomercato’nun haberine göre; Vedat Muriç’i Türkiye’den sadece Fenerbahçe istemiyor.
GALATASARAY DA TALİP
Kosovalı oyuncuya Galatasaray da talip. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Vedat Muriç, Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.
Muriç, bu sezon Lazio formasıyla oynadığı 9 maçta sadece 1 asist yapabildi.