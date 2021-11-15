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İtalyan basını: Vedat Muriç'i Galatasaray istiyor

İtalyan basını: Vedat Muriç'i Galatasaray istiyor

İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; Vedat Muriç'e Türkiye'den Fenerbahçe dışında, Galatasaray da talip oldu.