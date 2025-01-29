İtalyan basını yazdı: Napoli, Galatasaray'ı reddetti

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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturdu.

İşte İtalyan basınında yer alan haberler...

Corriere dello Sport ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Napoli ise bu teklifi geri çevirdi ve Osimhen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödenmesinin transfer için tek yol olduğunu belirtti.

GALATASARAY'DAN 75 MİLYON EURO İSTENİYOR

Haberin detayında; Osimhen'in bir önceki sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 120 milyon euro olduğu ve sözleşme uzatabilmek için bu rakamda indirim yapıldığı, İtalyan devinin daha fazla indirimi hiçbir koşulda düşünmediği kaydedildi.

75 milyon euroluk rakamın sadece Galatasaray için olduğu, sarı-kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödediği için şu an geçerli olan 81 milyon euro bedelin diğer kulüpler için var olduğu kaydedildi.

Haziran ayında ise Osimhen'in serbest kalma bedelinin tüm kulüpler için 75 milyon euro olacağı yazıldı.

TOK SATICI NAPOLI

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in, Osimhen için tok satıcı olduğu ve indirim yapmayacağı, performansını yakından takip ettiği ve yaz aylarına kadar beklemeye karar verdiği kaydedildi.

Kvaratskhelia'nın 70 milyon euroluk satışının da kulüp kasasını rahatlattığı ve bu nedenle Osimhen'in satışında acele etmediği ifade edildi.

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 16 gol atıp 5 asist yaptı.