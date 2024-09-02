Dev transfer bitiyor! Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralamak üzere İtalyan basını, Galatasaray'ın Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini ve anlaşma sağlanması durumunda Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euroluk ücretini ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, dev bir transfere hazırlanıyor.

Forvet rotasyonunda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin yanına bir ismi daha katmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemine yıldız bir ismi aldı.

Galatasaray, Serie A devi Napoli'de gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen'e talip oldu.

GALATASARAY YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEMEYE HAZIR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile görüşüyor.

Galatasaray'ın, Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve anlaşma sağlanması durumunda Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euroluk ücretini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DOĞRU VE SÜRÜYOR"

Sports Digitale'e konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve sürüyor.

CONTE, TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen Osimhen, Romelu Lukaku'nun transferinin ardından Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer almıyor.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ

Osimhen'in Avrupa'da transferin kapanmış olması ve Napoli'de forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kiralık olarak Galatasaray'a gitmeye olumlu baktığı belirtildi.

YÖNETİM NAPOLI'YE GİDİYOR

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün, Osimhen transferi için Napoli'ye gidiyor.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİNİN NEDENİ

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.