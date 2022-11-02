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    İtalyan devi Juventus, Enes Ünal'ın peşinde

    İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal ile İtalyan devi Juventus'un ilgilendiği iddia edildi.
    • 02.11.2022 - 18:25
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    İtalyan devi Juventus, Enes Ünal'ın peşinde

    La Liga kulüplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ile İtalya'nın Juventus kulübünün ilgilendiği iddia edildi.

    İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.

    Juventus'un ilk tercihi Enes

    "Juventus, Enes Ünal için Getafe'nin kapısını çalıyor" başlığıyla verilen haberlerde, geçen sezon ligde 16 gol atan ve bu sezon oynanan 12 maçta fileleri 4 kez havalandıran Enes'in Juventus'un 2023-2024 sezonu öncesi transfer hazırlıklarında ilk tercihlerinden biri olduğu kaydedildi.

    İtalyan devi Juventus, Enes Ünal ın peşinde #1

    Getafe 30 milyon euro istiyor

    Milli futbolcu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Getafe Kulübünün, 25 yaşındaki Enes'in olası bir transferi için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.

    İtalyan devi Juventus, Enes Ünal ın peşinde #2

    İki sezondur Getafe'nin en çok gol atan oyuncusu

    Enes, La Liga'da kalma mücadelesi veren Getafe'nin iki sezondur en çok gol atan futbolcusu olarak dikkati çekiyor.

    İtalyan devi Juventus, Enes Ünal ın peşinde #3


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