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    İtalyanlar, Emre Mor'un peşine düştü

    Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'e damgasını vuran takımlardan biri olurken ekibin genç oyuncusu Emre Mor için Fiorentina ve Atalanta devreye girdi.
    • 13.05.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:27
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    İtalyanlar, Emre Mor'un peşine düştü

    Süper Lig'de bu sezon sürpriz bir başarı sergileyen ve beklenen performansın çok üzerinde bir oyun oynayan Fatih Karagümrük, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda.

    Herhangi bir transfer çalışması netlik kazanmayan takımda, ekibin genç oyuncusu Emre Mor'a İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.

    İtalyanlar, Emre Mor un peşine düştü #1

    Fiorentina ile Atalanta talip

    Ajansspor'un haberine göre; pazar günü oynanacak Karagümrük- Fenerbahçe karşılaşmasında İtalyan temsilcileri Fiorentina ile Atalanta, Emre Mor'u çıplak gözle tribünden takip edecek.

    İtalyanlar, Emre Mor un peşine düştü #2

    Özel hayatıyla gündem oldu

    Borussia Dortmund'da ve Celta Vigo'da tutunamayan, Galatasaray ve Olympiakos'ta ise beklentilerin altında kalan ve özel hayatına düşkünlüğüyle manşetlere konu olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Karagümrük'e imza atmıştı. Başkan Süleyman Hurma transferi, "Bu riski almalıydık" sözleriyle açıklamıştı.

    Ayrıca Fatih Karagümrük, geçtiğimiz ay oyuncunun bonservisini Celta Vigo'dan almıştı.

    10 gole katkı sağladı

    Bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıkan genç oyuncu 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

    İtalyanlar, Emre Mor un peşine düştü #3


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