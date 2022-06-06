Petrol
120.06
0.28%
Euro
17.8256
1.30%
Dolar
16.572
0.96%
Altın
987.17
1.02%
Borsa
2631
1.13%
Bitcoin
517.636
4.58%
BTXN Coin
11.89
-9.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için geliyor

    Beşiktaş'ın genç sol bekini ısrarla kadrosuna katmaya çalışan Torino'nun yetkilileri, bu hafta pazarlık için İstanbul'a geliyor.
    • 06.06.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için geliyor

    Sezon başından beri pek çok Avrupa ekibinin takip ettirdiği Rıdvan Yılmaz için en istekli kulüp; Torino. Daha lig bitmeden Beşiktaş 'la pazarlıklara başlayan İtalyanlar, ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti.

    Sonrasında rakamı 4.5 milyon euroya çeken Çizme ekibi, başkan Ahmet Nur Çebi'nin olumsuz yanıt vermesinin ardından tekrar fiyat artırdı. Torino son olarak 5.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koymayı da önerdi.

    İtalyan kulübünün yetkilelerinin bu hafta İstanbul'a gelecekleri öğrenildi. Yüzyüze yapılacak pazarlıklarda bonservis bedelinin biraz daha yükseğe çekilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş minimum 7-8 milyon euro istiyor

    Hem Rıdvan hem de kaleci Ersin için minimum 7-8 milyon euroluk beklentisi bulunan Beşiktaş Yönetimi'nin, Torino ile Rıdvan konusunda orta yolu bulma ihtimali yüksek.

    21 yaşındaki genç yıldızın olası satışı halinde, bu bütçenin önemli bölümünün forvet transferine ayrılacağı belirtildi.

    İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için geliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi
    Politika

    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi

    Tükenmişlik sendromunu gösteren ilk 7 belirti
    Sağlık

    Tükenmişlik sendromunu gösteren ilk 7 belirti

    Görüş Bildir