İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için geliyor

Beşiktaş'ın genç sol bekini ısrarla kadrosuna katmaya çalışan Torino'nun yetkilileri, bu hafta pazarlık için İstanbul'a geliyor.

Sezon başından beri pek çok Avrupa ekibinin takip ettirdiği Rıdvan Yılmaz için en istekli kulüp; Torino. Daha lig bitmeden Beşiktaş 'la pazarlıklara başlayan İtalyanlar, ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti.

Sonrasında rakamı 4.5 milyon euroya çeken Çizme ekibi, başkan Ahmet Nur Çebi'nin olumsuz yanıt vermesinin ardından tekrar fiyat artırdı. Torino son olarak 5.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koymayı da önerdi.

İtalyan kulübünün yetkilelerinin bu hafta İstanbul'a gelecekleri öğrenildi. Yüzyüze yapılacak pazarlıklarda bonservis bedelinin biraz daha yükseğe çekilmesi bekleniyor.

Beşiktaş minimum 7-8 milyon euro istiyor

Hem Rıdvan hem de kaleci Ersin için minimum 7-8 milyon euroluk beklentisi bulunan Beşiktaş Yönetimi'nin, Torino ile Rıdvan konusunda orta yolu bulma ihtimali yüksek.

21 yaşındaki genç yıldızın olası satışı halinde, bu bütçenin önemli bölümünün forvet transferine ayrılacağı belirtildi.