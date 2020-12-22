İtalyanlar Taylan Antalyalı'nın peşinde

Galatasaray'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, gösterdiği performansla İtalya'nın Sassuolo, Cagliari ve Bologna takımlarının dikkatini çekti.

Seri ve Lemina'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'ın orta saha yükünü tek başına sırtlayan Taylan Antalyalı, Serie A'ya transfer olabilir.

Bu sezon 15 maçta forma giyen ve 1 gol 1 asistle oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, İtalya'dan 3 takım talip oldu.

Milli oyuncularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran Sassuolo'nun scout ekiplerinin, uzun süredir Taylan'ı izlediği öğrenildi.

Ayrıca Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari takımları da Antalyalı'yı yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

İtalyanların, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi için devre arasında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.