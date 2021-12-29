İtalyanlar yazdı: Beşiktaş'ta hedef Ekuban

Kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Caleb Ekuban. İtalyan basını, siyah-beyazlıların transferi bitirebileceğini yazdı.

İtalyan La Gazetta dello Sport, 27 yaşındaki Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın ocakta Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.

Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Caleb Ekuban, Serie A ekibi Genoa'ya transfer olmuştu.

İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun ocakta Beşiktaş'a transfer olabileceğini okurlarına duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipte kanat oyuncusu N'Koudou'nun, ağır sakatlığı nedeniyle mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.





TRABZONSPOR PERFORMANSI

Caleb Ekuban, Trabzonspor kariyerinde 103 maça çıkarken toplam 29 gole imza attı.

Ganalı forvet bu gollerin 20'sini Süper Lig'de kaydetti. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde 4'er golü bulunan Ekuban, bir gol de Süper Kupa'da kaydetti.

Ekuban'ın attığı gollerin yanı sıra Trabzonspor formasıyla 15 de asisti bulunuyor.