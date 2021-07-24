Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
287.361
3.45%
EXEN Coin
24.76
-2.13%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C
    İtalyanlar yazdı: Beşiktaş'ta hedef Nainggolan

    İtalyanlar yazdı: Beşiktaş'ta hedef Nainggolan

    Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz haberlere bir yenisi daha eklendi.

    Nicolo Schira'nın haberine göre; Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu.

    Haberde ayrıca siyah-beyazlıların 2.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro bonus teklif ettiği bilgisine de yer verildi.

    İtalyanlar yazdı: Beşiktaş ta hedef Nainggolan #1

    1.2 MİLYON EURO BONSERVİS

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcu için İtalyan takımının da 1.2 milyon euro civarında bir bonservis istediği kaydedildi.

    Geçen sezon eşinin rahatsızlığı nedeniyle Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari Adası'nın takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.

    İtalyanlar yazdı: Beşiktaş ta hedef Nainggolan #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir