İtalyanlar yazdı: Beşiktaş'ta hedef Nainggolan

Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz haberlere bir yenisi daha eklendi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Inter'le sözleşmesini feshetmek için 2 milyon euro isteyen Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a Beşiktaş talip oldu.

Haberde ayrıca siyah-beyazlıların 2.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro bonus teklif ettiği bilgisine de yer verildi.

1.2 MİLYON EURO BONSERVİS

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcu için İtalyan takımının da 1.2 milyon euro civarında bir bonservis istediği kaydedildi.

Geçen sezon eşinin rahatsızlığı nedeniyle Cagliari'de kiralık oynayan bu sezonda da yeniden Sassari Adası'nın takımına dönmek isteyen Endonezya doğumlu oyuncunun bu teklife vereceği cevap henüz net değil.