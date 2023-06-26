İtalyanlar yazdı: Galatasaray Paredes'le anlaştı

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığını ve Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satacağını öne sürdü.

Haberin detayında; Galatasaray'ın Paredes ile 2.5 milyon euro ücretten 4 yıllık anlaşma sağladığı, Arjantinli oyuncunun ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü.

Torreira satılabilir

Galatasaray'ın Paredes'i aldıktan sonra Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satabileceği belirtildi. Galatasaray'ın bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Lucas Torreira'yı çok istediği vurgulandı.

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