Ivan Mance'den Furkan Bayır değerlendirmesi

Alanyaspor’dan savunma oyuncusu Furkan Bayır’ı kadrosuna katan Göztepe'de Sportif Direktörü Ivan Mance, Furkan Bayır transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mance, öncelikle genç oyuncuya 'hoş geldin' dedi.

"NEREDEYSE 100 MAÇLIK DENEYİME SAHİP"

Mance, şu ifadeleri kullandı:

"BU KULÜP İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Göztepe’nin yeni transferi Furkan Bayır da sarı-kırmızılı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olacağını dile getirerek, şunları dedi:

Göztepe, yalnızca bir kulüp değil; tutkusu, taraftarı ve tarihiyle İzmir'in kalbinde bir efsane. Bir İzmirli olarak bu büyük ailenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak bu camiayı hak ettiği yerlere taşımak için savaşacağım. Taraftarlarımızın coşkusunu arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hep birlikte yazacağımız güzel bir hikaye başlıyor.