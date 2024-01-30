Ivan Rakitic, resmen Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanyol temsilcisi Sevilla'dan 35 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

İHA

Suudi Arabistan futbol kulüpleri, yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Son olarak Al-Shabab, İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan 35 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'i transfer etti.

Sevilla, yıldız futbolcunun transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi

2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıkan Rakitic, 51 gol, 63 asistlik performans sergiledi.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da 106 kez forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da da görev aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)