Ivan Rakitic'in Beşiktaş'tan istediği maaş Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Ivan Rakitic'in siyah-beyazlı takımdan 2.5 milyon euro maaş ve 2 senelik sözleşme istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekibin radarında Sevilla forması giyen Ivan Rakitic var.

Deneyimli oyuncunun menajerinin, Sevilla'yla 1 sezonluk kontratlarının olmasına rağmen Rakitic'in sözleşmesini feshedip, bedelsiz olarak Kara Kartal'a transfer olabileceğini aktardığı öğrenildi.

Oyuncunun da maaş olarak 2.5 milyon euro istediği ve sözleşmenin yılını da 2 sene olarak talepte bulunduğu ifade edildi.

Takımına özellikli yıldız bir futbolcu kazandırmak isteyen Beşiktaşlı idarecilerin, bu gelişme sonrasında konuyu değerlendirmek için süre istediği kaydedildi.

51 maça çıktı

Teknik direktör Şenol Güneş'in jet onay verdiği Rakitic için bütçeyi zorlama kararı alan kulüp, yıldız isimle ilgili olarak görüşmelerini hafta içinde daha da hızlandıracak.

Geride bıraktığımız sezonda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Rakitic, 51 maça çıkarken 2 gol 6 asist kaydetti.