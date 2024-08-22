Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Beşiktaş'ta bu kez bir veda gerçekleşti.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takımda, uzun süredir ayrılığı gündemde olan Jackson Muleka ile vedalaşıldı.
Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcunun kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi, Al-Kholood'a transfer olduğunu duyurdu.
"AL-KHOLOOD KULÜBÜNE GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"
Siyah-beyazlılardan, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Jackson Muleka, Al-Kholood'a Geçici Transfer Oldu
Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
80 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Siyah-beyazlı forma altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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