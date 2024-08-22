Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı
Haber Merkezi

döneminin hızlı ekiplerinden olan Beşiktaş'ta bu kez bir veda gerçekleşti.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takımda, uzun süredir ayrılığı gündemde olan Jackson Muleka ile vedalaşıldı.

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcunun olarak Suudi Arabistan ekibi, Al-Kholood'a transfer olduğunu duyurdu.

"AL-KHOLOOD KULÜBÜNE GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"

Siyah-beyazlılardan, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Jackson Muleka, Al-Kholood'a Geçici Transfer Oldu

Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.

Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

80 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Muleka'yı 2022 yazında Standard Liege'den 3.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı forma altında 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.