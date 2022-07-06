Petrol
103.97
1.17%
Euro
17.59
0.70%
Dolar
17.2488
1.62%
Altın
977.15
1.49%
Borsa
2383
0.00%
Bitcoin
345.814
2.90%
BTXN Coin
6.66
1.21%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor

    Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor

    Geçtiğimiz gün transfer bedelinin rakamları açıklanırken, bu akşam Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.
    • 06.07.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz gün 22 yaşındaki oyuncunun transfer rakamları açıklanırken, bu akşam Beşiktaş'a resmi imza atmak için İstanbul'a geliyor.

    Belçika temsilcisi Standard Liege ile bonservis bedeli konusunda anlaşan siyah-beyazlı ekip, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

    Jackson Muleka, İstanbul a geliyor #1

    Resmi imzayı atıp kampa gidecek

    Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

    Kariyeri boyunca 99 maça çıkan Muleka 41 gol ve 13 asistlik başarı gösterdi. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan golcü, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

    Jackson Muleka, Beşiktaş'ta ne kadar kazanacak - HABERİ

    Jackson Muleka, İstanbul a geliyor #2


    İlginizi Çekebilir

    2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!
    Eğitim

    2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    Ebru Polat iç çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! 'Kahvaltımı bekliyorum'
    Medya

    Ebru Polat iç çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! 'Kahvaltımı bekliyorum'

    Görüş Bildir