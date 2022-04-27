Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın maliyeti belli oldu. 50 bin euro kiralama ücreti ödenen golcünün yarım sezonluk maaşı ise sadece 150 bin euro.

Süper Lig'in ikinci yarısında Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka attığı gollerle adından sık sık bahsettiriyor. 22 yaşındaki Kongolu futbolcu devre arasındna itibaren oynadığı 10 maçta 11 gol attı. Son olarak Beşiktaş ağlarını 2 kez havalandıran Muleka Kasımpaşa'nın son mucizesi olarak öne çıkıyor.

İstanbul temsilcisinin 50 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı forvetin yarım dönem maaşı ise 150 bin euro.

Devre arasında transferin son gününde Kasımpaşa'ya kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonu belli oldu.

Akşam gazetesinin haberine göre; Kasımpaşa, Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isterse Belçika ekibi Standard Liege'e 3 milyon euro ödeme yapacak.





Muleka'nın Süper Lig performansı

Beşiktaş karşısında 28'de takımını 1-0 öne geçiren Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Devre arasında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık gelen Muleka, Opta verilerine göre 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu. Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.

Başarılı oyuncunun 10 maçta 11 golü bulunuyor.