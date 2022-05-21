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    Jacob Ondrejka'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Beşiktaş'ın İsveç Ligi'nden transfer etmek için çabaladığı Jacob Ondrejka'nın menajeri siyah-beyazlı takım için "İlgilenen birçok takımdan biri" ifadelerini kullandı.
    • 21.05.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 15:08
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    Jacob Ondrejka'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Süper Lig'in köklü ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon taraftarlarının beklediği performansı sergileyemedi ve ligin son haftasına 58 puanla girdi.

    Diğer yandan takıma yeni oyuncular dahil etmek isteyen siyah-beyazlı ekip, İsveç Ligi ekiplerinden Elfsborg forması giyen Jacob Ondrejka'ı transfer etmek için devreye girmişti.

    19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Martin Klette, konuya ilişkin İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

    "Henüz bir görüşme yok"

    SVT Sport'a yaptığı açıklamalarda; transferin bittiğine ilişkin söylentileri yalanlayan Klette, "Durum, çıkan haberler düzeyinde değil. Kulüpler arasında henüz bir görüşme yok" ifadelerini kullandı.

    Jacob Ondrejka nın menajerinden Beşiktaş açıklaması #1

    "Beşiktaş, oyuncuyla ilgilenen birçok takımdan biri konumunda"

    Bu sözlerine rağmen Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini reddetmeyen Klette, "Ondrejka, ilgilenilen oyunculardan biri ama ilgiden öteye geçmesi için temaslara başlamanız, somut olarak hareket etmeniz gerekiyor. Şu anda o noktada değiliz. Bu durumda Beşiktaş, Jacob ve belki diğer oyuncularla ilgilenen birçok takımdan biri konumunda" dedi.

    12 müsabakada 5 kez skora katkı sağladı

    Elfsborg ile olan sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek genç futbolcu, sezon başından beri 12 maçta görev aldı. 2 kez topu filelerle buluşturan oyuncu, 3 kez de gol pası verdi.

    Jacob Ondrejka nın menajerinden Beşiktaş açıklaması #2


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