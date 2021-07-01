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    Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United'da

    Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Premier Lig devi Manchester United ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 13:32
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    Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United'da

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun transferi için anlaşma sağladı.

    Dortmund, Manchester United ile 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun transferi için anlaşma sağladığını duyurdu.

    Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United da #1

    "85 MİLYON EURODAN MEMNUN DEĞİLİZ"

    Borussia Dortmund CEO'su Watzke, transferle ilgili olarak, "Sancho için Manchester United ile anlaştık. Bu transferi Sancho istedi. Biz onu tutmak istiyorduk. Aldığımız bonservisten memnun değiliz. Ayrıldığı için üzgünüz." açıklamasını yaptı.

    2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euroya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaparak göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.

    Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United da #2

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