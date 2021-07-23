İngiliz devi, uzun süredir peşinde olduğu başarılı kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Jadon Sancho'yu renklerine bağladı.

Transferin mali detayları hakkında resmi bir bilgi verilmese de İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlere göre kulüpler 73 milyon sterlin'lik bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İngiliz oyuncu geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund forması altında çıktığı 38 resmi maçta 15 gol atıp 18 de asist yapmıştı.

Jadon Sancho Manchester United'da ViDEO

EN PAHALI İKİNCİ SATIŞ

Borussia Dortmund formasıyla 137 resmi maçta 50 gol atıp 64 de asist yapan Jadon Sancho, kulüp tarihinin en pahalı ikinci satışı oldu.

Bundesliga ekibi 2017 yılında Ousmane Dembele'yi bonuslar hariç 105 milyon euro karşılığında Barcelona'ya göndermişti.