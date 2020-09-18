Jailson, Dalian Pro ile anlaştı

Fenerbahçe'nin tecrübeli ön liberosu Jailson, Çin ligi takımlarından Dalian Pro'ya 5 milyon euro bonservis karşılığında transfer oluyor.

Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerin başında olan Jailson için uzun süredir teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu Çin'e gönderiyor.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için idmandan muaf olan Brezilyalı futbolcu, Çin ligi takımlarından Dalian Pro ile her konuda anlaştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro, bu transfer için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.





STOPER MEVKİSİNDE DENENDİ, BAŞARISIZ OLDU

Gremio takımından 4 milyon euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyme başarısı gösterdi.

Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile çalışan deneyimli futbolcu, bu maçların 23'ünde stoper mevkinde forma giydi. orta saha orijinli olan futbolcu bu maçlarda oldukça olumsuz tepkiler aldı.