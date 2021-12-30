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    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası

    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası

    Çin kulübü DL Pro ile sözleşmesini fesheden Jailson için Galatasaray devreye girdi. Fenerbahçe ise futbolcunun menajerine şartlarını sorarak sarı-kırmızılı takıma rakip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 15:10
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    Geçen sene Fenerbahçe'den Çin kulübü DL Pro'ya transfer olan Jailson, son dakika gelişmesiyle sözleşmesini feshetti.

    Bir takım sorunlar yaşayan Brezilyalı futbolcu için Brezilya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası #1

    GALATASARAY İSTİYOR, FENERBAHÇE DEVREDE

    Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Gedson Fernandes'e alternatif olarak Jailson'u da listesine ekledi. Futbolcunun eski kulübü Fenerbahçe'nin de 26 yaşındaki oyuncuya şartlarını sorduğu kaydedildi.

    İki takım da transferle ilgili birkaç güne gerekli adımları atmaya hazırlanırken sarı-kırmızılı takımın, kadrodaki ihtiyaç dolayısıyla bir adım önde olduğu da gelen Haberler arasında. Jailson cephesi, Fenerbahçe'nin fiyat artırma düşüncesiyle görüşmelere dahil olduğunu düşünüyor.

    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası #2

    ATTIĞI TOKATLA GÜNDEM OLMUŞTU

    Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 yılında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuş ve 8 maç ceza almıştı.

    Jailson, Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası #3

    Jailson için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası #4

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