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    Jailson'a Çin'den teklifler var

    Fenerbahçe'nin tecrübeli ön liberosu Jailson'a Çin'den teklifler olduğu kaydedilirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcu dün yapılan idmanda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 09:20
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    Jailson'a Çin'den teklifler var

    Bu sezon 12 resmi transferini açıklayan Fenerbahçe'de Jailson konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

    DÜN AKŞAMKİ İDMANDA YER ALMADI

    Geçen sezon sık sık aşina olmadığı mevkide oynatılarak kendi mevkisinde yararlanılamayan Brezilyalı ön libero Jailson, dün akşam yapılan idmanda yer almadı.

    Tecrübeli futbolcuya Çin Ligi'nden teklifler olduğu öğrenilirken, yeni transferler için yabancı kontenjanını açmak isteyen Fenerbahçe'nin bu tekliflere sıcak olduğu kaydedildi.

    Jailson a Çin den teklifler var #1

    STOPER MEVKİSİNDE ŞANS VERİLDİ

    Gremio takımından 4 milyon euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Jailson, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyme başarısı gösterdi. Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile çalışan deneyimli futbolcu bu maçların 23'ünde stoper mevkinde forma giydi.

    25 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

    Jailson a Çin den teklifler var #2

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