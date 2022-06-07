James Milner 1 yıl daha Liverpool'da

Premier Lig takımlarından Liverpool, tecrübeli oyuncusu James Milner'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Liverpool, iç transferde James Milner'la sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın tecrübeli isimlerinden James Milner'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'den 7 yıl önce ayrılarak Liverpool'a transfer olan James Milner, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Burada kaldığım için son derece mutluyum. Bu kulüpte oynamayı asla hafife almadım.

Kontratımı uzatmamdaki önemli olan şey, takıma verebileceğim hâlâ bir şeyler olduğuna inanmamdı. Jurgen Klopp'un ne düşündüğü açıktı ve sözleşme yenilememde büyük bir etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 39 maça çıktı

Bu sezon Liverpool formasıyla 39 maçta görev yapan James Milner, 3 asistle oynadı.

2015/16 sezonundan bu yana Merseyside ekibinin formasını terleten 36 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Lig Kupası, F.A. Cup ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.