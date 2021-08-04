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James Rodriguez için Milan iddiası
İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in planları arasında yer almayan James Rodriguez, Everton ile ayrılık aşamasına geldi. 30 yaşındaki futbolcunun adı İtalyan devi Milan ile anılıyor.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 17:06
- Güncelleme : 04.08.2021 - 17:07
Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile ilgili kararını verdi.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, deneyimli teknik adam, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Haberde Rodriguez'in İtalyan devi Milan'ın yolunu tutabileceği belirtildi.
BONSERVİSİ 28 MİLYON EURO
Real Madrid'den 2020 yılında Everton'a katılan yıldız futbolcu, 23 Premier Lig maçında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. James Rodriguez'in bonservis bedeli 28 milyon euro.